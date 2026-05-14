Economía

Perfil del Consumidor 2026 revelará cómo la IA está cambiando las decisiones de compra en Costa Rica

‘El Financiero’, en alianza con Unimer, presentará el próximo martes 19 de mayo el estudio Perfil del Consumidor

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Paseo Metrópoli, ambiente dentro del centro comercial
‘El Financiero’ y Unimer se unirán en mayo de este 2026 para presentar la radiografía más completa sobre cómo piensa el costarricense al momento de comprar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Perfil del ConsumidorEl FinancieroUnimer
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.