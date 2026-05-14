Perfil del Consumidor 2026 revelará cómo la IA está cambiando las decisiones de compra en Costa Rica

‘El Financiero’ y Unimer se unirán en mayo de este 2026 para presentar la radiografía más completa sobre cómo piensa el costarricense al momento de comprar.

La inteligencia artificial, las plataformas digitales y los cambios en los estilos de vida están transformando la forma en la que consumen los costarricenses. Bajo ese contexto, El Financiero y Unimer presentarán el próximo 19 de mayo el estudio “Perfil del Consumidor Hoy 2026″, una radiografía sobre los nuevos hábitos de compra, consumo y toma de decisiones en el país.

El evento, en el que se abordarán preguntas como “¿realmente las marcas conocen al consumidor al que le hablan?”, se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

La investigación analizará cómo herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, están influyendo en decisiones relacionadas con seguros, servicios bancarios, compra de automóviles y adquisiciones en plataformas digitales.

Además, examinará cambios en los hábitos de consumo vinculados con restaurantes, compra y alquiler de viviendas y otras experiencias cotidianas de los hogares costarricenses.

Las entradas para Perfil del Consumidor 2026 tienen un costo de ¢35.000 más cargos por servicio. El boleto incluye una suscripción anual a El Financiero Digital y un coffee break durante la actividad.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir su entrada en este enlace.

Estudio de regreso tras seis años

La última edición de Perfil del Consumidor se presentó en 2019.

El estudio fue pionero en segmentar a la población según valores y temores —y no únicamente por nivel de ingresos—, además de documentar cambios relevantes, como la transformación de los hábitos de ahorro frente a crisis globales.

También introdujo en Costa Rica el análisis de estilos de vida, identificando tendencias y el creciente peso de las mujeres como decisoras de compra.

“Estamos muy emocionados y contentos de regresar con Perfil del Consumidor, un estudio y un evento que ha marcado historia en el país. Lo hacemos de la mano con Unimer, un aliado estratégico que garantiza la calidad que el mercado exige”, señaló Pablo Fonseca, director de El Financiero.

Fonseca destacó además la importancia de contar con información para la toma de decisiones empresariales.

“Hoy no se puede dirigir una empresa a ciegas. Se necesita información precisa para reducir riesgos y detectar oportunidades reales”, afirmó.