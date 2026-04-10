Economía

Menor confianza en marcas impulsa cambio en comportamiento del consumidor en Costa Rica

Estudio en Costa Rica revela aumento en desconfianza y menor lealtad hacia marcas

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Por Silvia Ureña Corrales
Consumidores en Costa Rica muestran menor lealtad y mayor desconfianza hacia marcas, según estudio 2026.
Consumidores en Costa Rica muestran menor lealtad y mayor desconfianza hacia marcas, según estudio 2026. (Canva stock/Jordi Mora de jordimorastock / TrueCreatives)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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