Menor confianza en marcas impulsa cambio en comportamiento del consumidor en Costa Rica

La relación entre consumidores y empresas en Costa Rica muestra un deterioro sostenido, según datos de la Guía del Consumidor 2026, un estudio que será presentado el 28 de abril en Heredia por la Cámara de Comercio de Costa Rica. La investigación analiza más de 40 categorías y 600 marcas en el país.

El informe identifica un aumento en la desconfianza del consumidor y una menor lealtad hacia las marcas. Este fenómeno se intensificó en los últimos años, en especial tras la pandemia, en un contexto donde las decisiones de compra responden cada vez más a percepciones y experiencias acumuladas.

El estudio, elaborado por la firma White Rabbit, se desarrolla desde hace nueve años y ofrece una visión integral del mercado, al no limitarse a un solo sector. Según sus responsables, los cambios en el comportamiento del consumidor responden a transformaciones globales más profundas y no únicamente a dinámicas de industrias específicas.

Los resultados evidencian que muchas empresas han reforzado estrategias orientadas a la rentabilidad, mientras los consumidores perciben una menor calidad en la relación con las marcas. Esta situación genera vínculos más frágiles y comportamientos de compra más volátiles.

Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio destacó el valor del estudio como herramienta para la toma de decisiones estratégicas. La organización considera clave comprender el nuevo perfil del consumidor, caracterizado por mayor exigencia, acceso a información y menor fidelidad.

La presentación del informe se realizará el 28 de abril a las 9 a. m. en el Centro de Operaciones de Bomberos F5, en San Vicente de Santo Domingo de Heredia. El evento reunirá a líderes empresariales, especialistas en mercadeo y estudiantes.

El análisis también identifica prácticas de empresas que logran construir relaciones más sólidas, en un entorno donde el principal reto ya no es solo vender, sino reconstruir la confianza del consumidor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.