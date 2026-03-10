Economía

Pequeño Mundo incorpora nuevo servicio: por ahora solo está disponible en una sucursal

Actualmente, Pequeño Mundo cuenta con 19 tiendas.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Actualmente, Pequeño Mundo tiene 19 tiendas en Costa Rica. De momento, solo en una se ofrece el nuevo servicio. Imagen con fines ilustrativos. (alonso tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pequeño MundoPizzasAlajuelitaJoseph Joseph
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.