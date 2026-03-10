Pequeño Mundo incorpora nuevo servicio: por ahora solo está disponible en una sucursal

Actualmente, Pequeño Mundo tiene 19 tiendas en Costa Rica. De momento, solo en una se ofrece el nuevo servicio. Imagen con fines ilustrativos.

Pequeño Mundo comenzó a ofrecer un nuevo servicio a sus clientes. Por ahora, la propuesta solo está disponible en una de sus sucursales, aunque la empresa prevé llevarla a otros locales en el futuro.

Videos difundidos en la plataforma TikTok muestran que en la tienda de Pequeño Mundo ubicada en Alajuelita opera una pizzería. La propuesta recuerda a las áreas de comida de los locales de PriceSmart, donde se ofrecen opciones como pizza, hamburguesas, chicken bake, papas fritas y pollo frito.

@caroparrales0 Pizzería en Pequeño Mundo 😱 2 Slices de Pizza y 1 refresco con Refil por 4 mil 😅 ♬ sonido original - Caro Parrales

“Abrimos una zona de comidas en la sucursal de Alajuelita. Por ahora solo vendemos pizzas y más adelante probaremos otro tipo de comidas y en otras sucursales también”, indicó Joseph Joseph, propietario de la cadena de tiendas, a El Financiero.

Actualmente, Pequeño Mundo tiene 19 tiendas en el país: diez en San José, dos en Cartago, dos en Heredia, dos en Puntarenas, una en Alajuela, una en Guanacaste y una en Limón.

Este número aumentará, ya que la cadena abrirá un nuevo local en Alajuela en 2026. Se trata de la sucursal de San Ramón, que actualmente se encuentra en construcción.

Para justificar la elección de estas dos ubicaciones, el empresario comentó a La Nación: “Son zonas muy pobladas y habíamos tenido mucha solicitud de gente de esa zona, de que abriéramos una sucursal ahí. Yo lo resumiría en eso, suena un poco simple, pero así es”.

Agregó que la empresa procura escuchar a sus clientes sobre los lugares donde desean nuevas tiendas y los productos que esperan encontrar.