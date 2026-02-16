Economía

Pensiones del Poder Judicial aún tienen millones sin recuperar de inversión en Desyfin

Fondo de jubilaciones recuperó el 75% de inversión en la financiera declarada inviable, pero el saldo restante depende del proceso de liquidación judicial.

Por Arianna Villalobos Solís
Fachada de la Corte Suprema de Justicia en San Jose y fachada de Financiera Desyfin
La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial recuperó el 75% de su inversión en la Financiera Desyfin, pero el saldo restante depende del proceso de liquidación judicial. (Jorge Castillo y Rafael Pacheco/La Nación)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

