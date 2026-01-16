Economía

Juzgado Concursal ordena apertura de proceso de quiebra de Desyfin

Desyfin fue declarada inviable en octubre de 2024; una parte de sus activos ya se vendieron en un proceso de resolución.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Edificio de la Financiera Desyfin con logotipos visibles y cielo reflejado en las ventanas, en medio de una investigación.
La Financiera Desyfin fue intervenida y luego declarada inviable en octubre de 2024. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Financiera DesyfinJuzgado ConcursalDesyfin
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.