Economía

Pensiones del IVM: Jerarca de CCSS no descarta usar de nuevo reserva del fondo en 2026

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió de que, si el Gobierno no cumple con las condiciones y pagos requeridos, se recurriría a la reserva

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Pensiones de la Caja IVM
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió de que, si el Gobierno no cumple con las condiciones y pagos requeridos, no se descarta recurrir nuevamente a la reserva. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSIVMPensiones
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.