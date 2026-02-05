Pensiones del IVM: Jerarca de CCSS no descarta usar de nuevo reserva del fondo en 2026

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió de que, si el Gobierno no cumple con las condiciones y pagos requeridos, no se descarta recurrir nuevamente a la reserva.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no descarta que la institución autónoma deba recurrir nuevamente a recursos de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para atender los pagos mensuales de 393.000 jubilados durante el 2026.

Barrantes señaló a La Nación que, para este año, el Ministerio de Hacienda asignó mayores recursos al IVM. No obstante, se mantiene un faltante cercano a ¢10.000 millones. A ello se suma una deuda adicional de ¢68.000 millones que el Estado debía girar por orden judicial, a más tardar en el 2025, y que aún no ha sido transferida.

El jerarca advirtió de que, si el Estado no cancela la totalidad de lo adeudado y la Caja se ve obligada a utilizar la totalidad de los intereses de las inversiones, podría ser necesario recurrir nuevamente a la reserva para cubrir los saldos pendientes.

“La parte de la deuda acumulada con el Estado va a influir mucho. Entonces, si esos dos factores (montos) para este periodo se cubren, puede ser que no sea necesario tocar reserva, pero tendría que haber un compromiso del Estado a pagar el 100% de lo que le corresponde y llevar una negociación para que la deuda acumulada se vaya saldando”, afirmó Barrantes.

Durante la actual administración de Rodrigo Chaves, el impago estatal al IVM se disparó y la deuda asciende ahora a ¢769.332 millones.

Al cierre del 2025, por primera vez en su historia, la CCSS debió recurrir a la reserva del régimen de IVM para atender sus compromisos.

La institución utilizó ¢50.000 millones, de la reserva de ¢2,5 billones. Además, agotó los intereses generados —¢250.000 millones—, debido a que las cotizaciones y los rendimientos de las inversiones resultaron insuficientes para cubrir el pago de las pensiones.

Se trata de un escenario crítico que se adelantó 16 años, pues, según las proyecciones de la última Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, presentada en setiembre del 2024, el uso de las reservas se estimaba para el 2041.

Agotamiento de reserva

Javier Cascante, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), advirtió a La Nación a finales de enero de que el uso de recursos de la reserva del régimen del IVM implica un riesgo elevado, pues podría acelerar el agotamiento de los fondos.

Aunque las proyecciones situaban ese escenario hacia el 2047, el Comité de Vigilancia de la CCSS alertó, durante la sesión N.° 9574 de la Junta Directiva, del pasado 20 de enero, que el plazo podría adelantarse debido al incumplimiento de varios supuestos actuariales.

Entre esos supuestos, Rafael Vanegas, presidente del Comité, señaló que el IVM presenta un desequilibrio estructural entre el porcentaje de cotización al régimen —actualmente del 11,66%—, los beneficios concedidos a los pensionados y las obligaciones futuras.

Durante esa sesión, Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, señaló que, aun si el Estado cancela la totalidad de la deuda, resulta difícil revertir la necesidad de recurrir a la reserva una vez que el régimen ya ha tenido que usarla.

Añadió que los recursos que puedan capitalizarse con ese pago no serían suficientes para evitar que el IVM vuelva a echar mano de ese fondo.