Países de la UE autorizan tasar los pequeños paquetes importados para frenar envíos de China

La UE busca luchar contra el flujo de productos chinos de bajo precio que no siempre respetan las normas europeas.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron este jueves 13 de noviembre terminar con la exoneración arancelaria sobre los pequeños paquetes importados al bloque, en su mayoría comprados en plataformas como Temu o Shein.

La UE espera implementar en el primer trimestre de 2026 esta medida reclamada especialmente por Francia para luchar contra el flujo de productos chinos de bajo precio que no siempre respetan las normas europeas.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, propuso esta medida en febrero con el propósito de aplicarla a mediados de 2028 en el marco de una gran reforma para armonizar las normas aduaneras.

Sin embargo, los 27 países miembros y la Comisión quieren acelerar el proceso para aprobar esta reforma en una reunión en diciembre y aplicarla de forma transitoria en el primer trimestre de 2026.

“Es una etapa clave para la protección de los consumidores europeos y del mercado interior”, celebró el ministro francés de Economía, Roland Lescure, en una declaración a AFP.

Francia amenazó este mes con suspender en su territorio la plataforma Shein después de un escándalo por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil.

La polémica coincidió con la apertura en París de la primera tienda física de esta empresa fundada en China en 2012, aunque ahora con sede en Singapur.

Este impuesto irá acompañado por la introducción de gastos de gestión por cada pequeño paquete que entre en el mercado de la UE, la mayoría comprados en plataformas de origen chino como Shein y Temu.

El monto de estos gastos de gestión todavía no se ha fijado, aunque Bruselas propuso en mayo un precio de dos euros ($2,32) por paquete.