Oro llega a perder los $5.000 tras desplomarse hasta un 9%

De récord a desplome en días: el oro cayó más de 9% este viernes, mientras la plata registró una de sus mayores caídas recientes.

Madrid. La cotización del oro al contado, que había marcado sucesivos máximos históricos a lo largo de esta semana, se hundía este viernes más de un 9%, llegando a perder incluso momentáneamente el nivel de los $5.000, ante el fortalecimiento del dólar frente a las principales monedas y la nominación de Kevin Warsh como candidato a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En concreto, el precio del valor refugio por antonomasia, que ayer llegó a marcar un récord de $5.595 por onza, se hundía este viernes hasta un 9,3% para llegar a bajar hasta los $4.941, cediendo así por primera vez en la semana la cota de los $5.000 que había conquistado este lunes por primera vez en la historia.

A pesar del desplome de la sesión de hoy, la cotización del oro acumula una revalorización del 15% en lo que va de año, después de encarecerse casi un 70% durante 2025.

En el caso de la plata, la volatilidad era aún mayor y el precio al contado se hundía hasta un 18% en la sesión, llegando a marcar un mínimo intradía de $95,11, frente al cierre de ayer por encima de $118 y más de un 21% por debajo del récord de $121 establecido este jueves.

Además de la recogida de beneficios por parte de los inversores, la brusca corrección de los metales coincide con la confirmación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la nominación de Kevin Warsh como candidato a la presidencia de la Reserva Federal (Fed).

La elección de Warsh, además de despejar la incertidumbre sobre la sucesión de Jerome Powell al frente de la Fed, implica la nominación de un economista que ya formó parte de la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense entre 2006 y 2011, siendo entonces considerado un ‘halcón’, aunque más recientemente se haya mostrado favorable a las tesis económicas de la Casa Blanca.

En este sentido, el tipo de cambio del dólar se fortalecía sensiblemente durante la sesión del viernes frente al euro, cuyo cruce con la moneda estadounidense bajaba por debajo de los $1,19, después de haber llegado a superar durante la semana los $1,20.