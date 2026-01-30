Economía

Oro llega a perder los $5.000 tras desplomarse hasta un 9%

Luego de marcar máximos históricos durante la semana, el precio del oro se hundió con fuerza, arrastrado por un dólar más fuerte y señales de cambio en la Reserva Federal.

Por Europa Press
Varios lingotes de oro con inscripciones de UBS y su pureza en quilates, destacando el papel del metal precioso como inversión segura en tiempos de incertidumbre económica.
De récord a desplome en días: el oro cayó más de 9% este viernes, mientras la plata registró una de sus mayores caídas recientes. (JUNG YEON-JE/AFP)







