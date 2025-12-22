Economía

Oro alcanza nivel récord impulsado por riesgos geopolíticos y política monetaria de Estados Unidos

El oro y la plata logran niveles récord este lunes. La persecución de buques venezolanos y la debilidad del empleo en Estados Unidos disparan la búsqueda de refugio

Por AFP
Oro
El oro y la plata logran niveles récord este lunes. La persecución de buques venezolanos y la debilidad del empleo en Estados Unidos disparan la búsqueda de refugio. (Shutterstock/Shutterstock)







