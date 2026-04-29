Economía

OpenAI enfrenta múltiples demandas tras tiroteo en Canadá

Familias de las víctimas del tiroteo en Canadá demandan a OpenAI y acusan a la empresa de no informar a la policía sobre el uso peligroso de ChatGPT por la atacante

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Por AFP
¿Prohibir o no a ChatGPT? Esto opinan las universidades en Costa Rica - Portada EF
Denuncian que OpenAI permitió a una atacante masiva eludir la suspensión de su cuenta de ChatGPT. (Shutterstock)







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