Economía

Juicio entre Elon Musk y OpenAI: inicia fase de alegatos de apertura

Inician los alegatos en el juicio de Elon Musk contra OpenAI. El empresario acusa a Sam Altman de traicionar la misión altruista de la empresa tras el éxito de ChatGPT

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Por AFP
Sam Altman y Elon Musk en eventos públicos.
Comienza en Oakland el juicio de Musk contra OpenAI. Se debate si la empresa traicionó su fin altruista por el lucro comercial. En la imagen, Elon Musk y Sam Altman (Archivo/Archivo)







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