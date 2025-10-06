Economía

OpenAI anuncia mejoras en protección de derechos de autor para videos de Sora 2

OpenAI podría exigir que los titulares de derechos de autor opten por no permitir que su trabajo aparezca en videos generados por IA

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen el logo de Sora
Tras copiar personajes de South Park y Pokémon, OpenAI endurece las reglas de Sora 2. El director Sam Altman promete más control a los dueños de derechos. (Open AI via Europa Press/Open AI via Europa Press)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OpenAISora 2Inteligencia artificial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.