Nueva aplicación de OpenAI competirá con TikTok usando videos generados con Sora

OpenAI prepara el lanzamiento de Sora 2 y una aplicación social de videos generados con IA, con funciones similares a TikTok.

Madrid. OpenAI pretende impulsar su modelo de generación de videos Sora con una aplicación independiente que permitirá una navegación similar a la de TikTok para descubrir nuevo contenido.

La compañía tecnológica busca dar el salto a las aplicaciones sociales con una propuesta basada en videos generados con inteligencia artificial (IA) de la mano del modelo Sora 2, según informan en Wired.

Esta propuesta consistiría en una aplicación independiente en la que los usuarios podrán acceder a vídeos generados por IA de hasta diez segundos de duración, en un feed vertical en el que podrán navegar con un sistema de scroll o arrastre, al estilo de TikTok.

La aplicación utilizaría también un algoritmo para recomendar videos en una sección similar a “Para ti”, y los usuarios podrían interactuar con el contenido indicando que les gusta, dejando comentarios o utilizando los vídeos para realizar remix.

No obstante, no se podrán cargar imágenes o vídeos desde el teléfono.

Como indican en The Wall Street Journal, Sora 2 se lanzaría en los próximos días, según fuentes conocedoras de este asunto, y para poder incluir contenidos protegidos, quienes estén en posesión de los derechos de autor deberán solicitar explícitamente a OpenAI que no se incluyan en Sora.