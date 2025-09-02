Economía

OpenAI anuncia controles parentales para supervisar la actividad de los menores con ChatGPT

La inteligencia artificial de OpenAI contará con salvaguardias reforzadas, incluyendo filtros en crisis emocionales y supervisión del uso por parte de menores.

EscucharEscuchar
Por AFP

Madrid. OpenAI anunció que reforzará las medidas de seguridad en sus modelos junto con expertos y médicos, al tiempo que incorporará un conjunto de controles parentales para supervisar la actividad de los menores con ChatGPT.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OpenAIChat GPTControl parental
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.