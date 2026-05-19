Economía

ONU prevé que se ralentice el crecimiento mundial en 2026, ante las tensiones geopolíticas

La agencia prevé una disminución del crecimiento mundial, que pasaría de 2,9% en 2025 a 2,6% en 2026

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Por AFP
Israel intensificó sus ataques sobre el Líbano el 13 de mayo, con el Ministerio de Salud informando de 12 personas muertas en bombardeos dirigidos contra vehículos, principalmente al sur de Beirut, pese al alto el fuego entre Israel y Hezbolá.
El aumento de las tensiones geopolíticas pone a prueba la economía mundial. En la imagen, una explosión en Líbano tras la intensificación de los ataques de Israel. (KAWNAT HAJU/AFP)







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