Economía

OCDE proyecta un menor crecimiento mundial en 2026 por la guerra en Medio Oriente

La OCDE prevé un menor crecimiento, una inflación más elevada y mayores riesgos para sectores estratégicos como la agricultura, la energía y la inteligencia artificial

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Por AFP
La OCDE redujo sus expectativas de crecimiento para 2026 y alertó de que el aumento en los precios del petróleo, la energía y los alimentos presionará la inflación en todo el mundo. (Shutterstock/Shutterstock)







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