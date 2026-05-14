Obispos cuestionan proyecto para mover feriados y defienden celebración del 2 de agosto el propio Día de la Virgen de los Ángeles

La Cecor cuestionó el proyecto impulsado en la Asamblea Legislativa para crear fines de semana largos, al advertir que el 2 de agosto no debe analizarse únicamente bajo criterios económicos o turísticos.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) se opone al proyecto de ley que propone trasladar cinco feriados a los días lunes de manera permanente, entre los que se incluye el 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles.

Por medio de una comunicación publicada en su sitio web este 14 de mayo, los obispos que integran la Cecor hicieron pública su oposición al traslado del disfrute del feriado del 2 de agosto hasta el lunes siguiente.

Los obispos invitaron a los legisladores a valorar no solamente criterios de oportunidad económica y desarrollo turístico, sino también “los más altos valores que se echan de menos en una sociedad cada vez más violenta y con importantes vacíos en educación”, indica la Cecor.

El objetivo de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado oficialista Wilson Jiménez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), es establecer fines de semanas largos. La propuesta se tramita bajo el expediente legislativo 25.593.

La Cecor señala que solo el hecho de la Romería hacia Cartago, donde se encuentra la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles, para coincidir con el 2 de agosto, es un motivo suficiente para no trasladar el disfrute de un día que marca un punto de llegada a una celebración que visibiliza la fe cristiana, la cohesión social y la memoria común de los costarricenses.

Los obispos estiman entre dos a tres millones de peregrinos al año para los días previos al 2 de agosto. “Como es sabido, muchos de esos peregrinos aprovechan el feriado para descansar y reponer fuerzas luego de su caminata a Cartago”, refiere el escrito denominado Criterios en relación al proyecto 25.593 sobre “Feriados con propósito”.

El texto de la iniciativa propone una reforma al artículo 148 del Código de Trabajo, para que los feriados del 11 de abril, 25 de julio, 2 y 31 de agosto y el 1.° de diciembre, se disfruten el lunes inmediato a la fecha original.

Los feriados del 1.° de enero, jueves y viernes de Semana Santa, 1.° de mayo, 15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre no sufrirían cambios y se mantendrían en su fecha original.

Diputado Jiménez: un proyecto para enriquecer

Consultado sobre la valoración de incluir el 2 de agosto, el diputado Jiménez respondió a La Nación que el proyecto se encuentra a disposición de todos los diputados que integrarán la comisión respectiva para su análisis y discusión.

Indicó que es un proceso legislativo que debe construirse de manera abierta, transparente y participativa, por lo que se escuchará a todos los sectores involucrados.

“Nuestro interés es que el proyecto pueda enriquecerse durante su trámite legislativo, incorporando las observaciones y mejoras que se consideren necesarias para fortalecer la propuesta y garantizar que responda de la mejor manera a las necesidades del país”, añadió Jiménez.

El texto base de la iniciativa, presentada el 11 de mayo, indica que la experiencia nacional ha demostrado que los fines de semana largos no solo generan efectos positivos para el turismo interno y las economías regionales, sino también importantes beneficios sociales, familiares y de salud mental para la población.

Este mismo jueves, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), avaló la iniciativa, al considerar que la experiencia ha demostrado que este tipo de medidas generan un impacto real en la economía nacional, especialmente en las regiones turísticas.

Sin embargo, la Cecor considera que el día 2 de agosto, se celebra a Nuestra Señora de los Ángeles, no solo como un acontecimiento cultural y social sino sobre todo religioso, “es una fiesta nacional de fe y devoción”, aseguran los obispos.

La Virgen de los Ángeles fue declarada Patrona de Costa Rica en 1824 y coronada solemnemente en 1926.