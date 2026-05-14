Economía

Obispos cuestionan proyecto para mover feriados y defienden celebración del 2 de agosto el propio Día de la Virgen de los Ángeles

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) dijo que el proyecto de ley que propone trasladar el 2 de agosto a lunes afectaría una de las principales manifestaciones de fe y tradición del país

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Por Gustavo Ortega Campos
La Cecor cuestionó el proyecto impulsado en la Asamblea Legislativa para crear fines de semana largos, al advertir que el 2 de agosto no debe analizarse únicamente bajo criterios económicos o turísticos. (Albert Marín)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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