Política

Diputado oficialista impulsa proyecto para trasladar cinco feriados a lunes

Expediente busca revivir propuesta presentada por la exdiputada Pilar Cisneros, para generar fines de semana largos

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Por Lucía Astorga
Playa Herradura
La iniciativa pretende impulsar el turismo nacional, mediante los fines de semana largos. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Fines de semana largosTraslado de feriadosWilson Jiménez
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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