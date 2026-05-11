Diputado oficialista impulsa proyecto para trasladar cinco feriados a lunes

El diputado Wilson Jiménez, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó un proyecto de ley para trasladar, de forma permanente, el disfrute de cinco feriados al día lunes, con el fin de generar fines de semana largos.

Se trata del expediente 25.593 que busca revivir una propuesta de la exdiputada oficialista Pilar Cisneros, que pretendía el mismo objetivo, pero que finalmente fue archivada por la Comisión de Asuntos Sociales.

El texto propone una reforma al artículo 148 del Código de Trabajo, para que los feriados del 11 de abril, 25 de julio, 2 y 31 de agosto, así como el 1.° de diciembre, se disfruten el lunes inmediato a la fecha original.

No sufrirían cambios y se mantendrían en su fecha original los feriados del 1.° de enero, jueves y viernes de Semana Santa, 1.° de mayo, 15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre.

Jiménez rechazó que el traslado de los feriados elimine o reduzca el significado histórico de las fechas que pretenden conmemorar. Al contrario, alegó que con las modificaciones se logra armonizar la celebración de esos días de importancia nacional, con mejores oportunidades de descanso, recreación y convivencia familiar.

El legislador oficialista afirmó que los fines de semana largos tienen un impacto positivo para el turismo nacional, pero también para la salud mental de los trabajadores.

“Este proyecto buscar darle a las personas más tiempo de calidad y, al mismo tiempo, apoyar a los comercios y emprendimientos locales en todo el país”, destacó Jiménez, en un comunicado de prensa.

El traslado de feriados se implementó entre los años 2020 y 2024, con la introducción de un transitorio al Código de Trabajo. La medida se aplicó de manera temporal, como forma de estimular la actividad turística a lo interno del país, luego de la afectación económica que sufrió este sector con la pandemia por la covid-19.