Canatur respalda mover cinco feriados a lunes para crear fines de semana largos

La propuesta para trasladar cinco feriados a los lunes inmediatos volvió al Congreso con el respaldo de Canatur, que asegura que este tipo de medidas generan mayor visitación interna y más movimiento económico en las regiones turísticas.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) avaló el proyecto de ley que propone trasladar cinco feriados a los días lunes de manera permanente.

El objetivo de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado oficialista Wilson Jiménez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), es establecer fines de semanas largos.

Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, señaló que la experiencia ha demostrado que este tipo de medidas generan un impacto real en la economía nacional, especialmente en las regiones turísticas.

El traslado de feriados se implementó de manera temporal entre los años 2020 y 2024, con la introducción de un transitorio al Código de Trabajo.

El esquema dejó de aplicarse al finalizar 2024, porque el transitorio aprobado en el Código de Trabajo expiró y no se renovó.

Los cinco feriados para lunes

El texto propone una reforma al artículo 148 del Código de Trabajo, para que los feriados del 11 de abril, 25 de julio, 2 y 31 de agosto y el 1.° de diciembre, se disfruten el lunes inmediato a la fecha original.

Los feriados del 1.° de enero, jueves y viernes de Semana Santa, 1.° de mayo, 15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre no sufrirían cambios y se mantendrían en su fecha original.

La iniciativa que se tramita en el expediente 25.593 retoma una propuesta de la exdiputada oficialista Pilar Cisneros que fue archivada por la Comisión de Asuntos Sociales.

La vocera de Canatur refirió que estudios y mediciones realizadas por el sector han determinado que las reservas y ventas pueden aumentar hasta en un 40% en promedio durante los fines de semana largos, con beneficios para hoteles, restaurantes, tour operadores, comercios y otras actividades vinculadas al turismo.

“Desde Canatur entendemos y respetamos plenamente el valor cívico, cultural y religioso que muchas de estas fechas representan para los costarricenses. Por ello, confiamos en que la discusión que se desarrolle en la Asamblea Legislativa se dé de manera equilibrada”, planteó Calvo por medio de un comunicado de prensa.

Además hizo un llamado a que se procure mantener el respeto por las tradiciones y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que las familias puedan disfrutar de pequeñas vacaciones dentro del país.