Economía

Canatur respalda mover cinco feriados a lunes para crear fines de semana largos

Las reservas turísticas y ventas podrían aumentar hasta un 40% con los fines de semana largos, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Estos son los feriados incluidos en la iniciativa

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Por Gustavo Ortega Campos
Parque Nacional Chirripo 50 años
La propuesta para trasladar cinco feriados a los lunes inmediatos volvió al Congreso con el respaldo de Canatur, que asegura que este tipo de medidas generan mayor visitación interna y más movimiento económico en las regiones turísticas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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