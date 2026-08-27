Economía

Nvidia comprará Hugging Face, plataforma de inteligencia artificial, por $12.900 millones

Hugging Face se ha convertido en una plataforma de referencia para acceder a modelos de inteligencia artificial abiertos

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Por AFP

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Nvidia adquirirá Hugging Face por $12.900 millones, según The Information, en una operación que ampliaría su apuesta por la inteligencia artificial. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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