No se sorprenda si le viene un poco menos de salario esta quincena; estas son las razones

A partir de enero del 2026, los asalariados verán reducidos sus ingresos tras aumentos en renta e IVM.

No se sorprenda si le vino un poco menos del salario previsto esta quincena, pues el 1.° de enero del 2026 entraron a regir dos cambios que reducen el sueldo a miles de trabajadores asalariados.

Un empleado con un salario de ¢1 millón percibirá una reducción de ¢2.000, mientras que uno que devenga ¢2 millones, recibirá menos ¢3.850 menos.

Esto se debe a dos factores:

1. Ajuste en cotizaciones para pensiones

Entró en vigor un aumento en las cotizaciones para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. El aporte subió de un 4,17% a un 4,33%. Este cambio afecta a todos los asalariados.

2. Ajuste en impuesto de renta

El Ministerio de Hacienda decretó un ajuste en el impuesto de renta que afecta a los trabajadores que ganan más de ¢918.000. El efectos es gradual. Conforme mayor es el salario, mayor es el incremento.

Según cálculos de La Nación, un trabajador con un salario de ¢1 millón ahora paga ¢8.200 de renta en vez de ¢7.800, así como ¢41.700 de IVM en vez de ¢43.300.

En el caso del salario de ¢2 millones, por ejemplo, el impuesto de renta subió de ¢140.200 a ¢140.850, mientras que la cotización para las pensiones sube de ¢83.400 a ¢86.600.

Sin embargo, hay personas a las que se les deduce hasta un 30% de su salario.

Estime el total de sus deducciones

En la siguiente tabla, puede observar el total de deducciones por diversos ejemplos de salarios, pero incluyendo también la cotización para el seguro de salud y el aporte al Banco Popular (que posteriormente pasa al ROP). Estos últimos dos no tuvieron cambios.

Porcentaje del salario se destina a impuesto, seguro de salud y pensiones (La Nación/La Nación)

Aumento del IVM

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS incrementó las contribuciones de las personas trabajadoras, los patronos y el Estado con el fin de fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Estos aportes se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del 1.º de enero de 2029, las contribuciones volverán a aumentar hasta alcanzar un 12,16% en el aporte tripartito total.

Subida en la renta

A partir de este año, las personas asalariadas verán un aumento en el pago del impuesto sobre la renta, debido a un ajuste decretado por el Ministerio de Hacienda que entró en vigor el 1.º de enero. Los salarios inferiores a ¢918.000 están exentos de este impuesto.

La consecuencia de esto es que más trabajadores entran a pagar renta y los que ya lo hacían pagan un poco más.