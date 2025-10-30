Nicaragua crea zonas libres de impuestos impulsadas por China

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó zonas económicas impulsadas por China para atraer inversiones y exenciones fiscales.

San José, Costa Rica. Nicaragua aprobó este jueves la creación de zonas libres de impuestos impulsadas por China para atraer inversiones, informó el Parlamento, en medio de una creciente influencia de empresas chinas y de las amenazas de Estados Unidos de aumentar aranceles contra el país centroamericano.

Estas zonas francas ampliarán la influencia de firmas chinas en Nicaragua, donde tienen intereses en minería, transporte, seguridad, infraestructura, salud y comercio.

El anuncio coincide con la advertencia de Washington de suspender a Nicaragua de los beneficios del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), y de aplicarle aranceles de hasta el 100% a las importaciones por “abusos cada vez más generalizados” contra los derechos humanos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, por pedido de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en un comunicado que aprobó la creación de las Zonas Económicas Especiales de la Franja y de la Ruta para promover la “inversión nacional y extranjera”, generar empleos y aumentar las exportaciones.

Estas zonas establecerán un “régimen especial de incentivos fiscales”, que incluye la exención total de impuestos a la renta, dividendos, mercadeo, procesos aduaneros e importaciones de bienes, entre otros, según la Asamblea.

Ortega estableció relaciones diplomáticas con China en 2021, tras romper con Taiwán, isla que Pekín considera parte de su territorio.

La dirección de las zonas especiales estará encabezada por Laureano Ortega, uno de los hijos de los copresidentes y asesor de inversiones y comercio con China y Rusia.

La embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció que, a partir del 19 de noviembre, el gobierno del presidente Donald Trump decidirá si suspende a Nicaragua del tratado comercial y aplica la subida de aranceles.

Este jueves, un grupo de expertos de la ONU exigió que el gobierno de Ortega y Murillo responda por “graves violaciones de derechos humanos”, incluidos “crímenes de lesa humanidad”, acusaciones rechazadas por Managua con el apoyo de China.