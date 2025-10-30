Economía

Nicaragua crea zonas libres de impuestos impulsadas por China

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta para promover las inversiones en medio de tensiones con Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Legisladores nicaragüenses debaten reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega en la Asamblea Nacional de Nicaragua, 22 de noviembre de 2024.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó zonas económicas impulsadas por China para atraer inversiones y exenciones fiscales. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaChinaZona libre de impuestosNicaragua y China
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.