“Entre dichas prácticas están pagar fuera del plazo establecido, aplicar cargos no negociados o devolver mercancía sin acuerdo previo. Los pequeños proveedores son los más afectados por estas prácticas porque no cuentan con los suficientes recursos para hacerles frente”, a pesar de que en 2009 las grandes cadenas se comprometieron a adoptar el Código de Prácticas Comerciales Competitivas, lo que muestra que ese Código no es efectivo, expuso la Comisión.