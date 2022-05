Viñedo en Dota ofrece un ‘tour’ por sus plantaciones y el delicado arte de producir vinos

Copey Estate Winery, empresa dedicada a la producción de vino y de su receta original de licor de uchuva, abrió sus puertas al público para ofrecer un recorrido por sus viñedos ubicados en el cantón de Dota, a 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Rolando Serrano, gerente general de la compañía, precisó que el tour incluye la presentación del proyecto, una caminata por la propiedad de 110 hectáreas, de las cuales 25 corresponden a las plantaciones —20 de uva y cinco de uchuva—, la explicación del proceso agrícola y de procesamiento de ambas frutas para producir el vino y el Golden Rush (nombre del licor de uchuva), así como la degustación de los productos.

“El centro de visitas es un respaldo a la marca. En este proyecto se ha invertido muchísimo, y lo que pretendemos actualmente es generar ingresos que nos permitan ser sostenibles”, expresó Serrano.

El exministro de Turismo, Gustavo Segura colaboró, junto con un equipo especializado, en la planificación y organización del área turística para que Copey Estate Winery comenzara a dar a conocer el centro de visitas, en el territorio nacional.

Los vinos que podrán degustar los turistas, luego de finalizado el recorrido, provienen de Israel y California, ya que sus propietarios Niv Benyehuda y Karen Retana, tienen bodegas comerciales en estos países. Las botellas de vino tinto Syrah, Cabernet, Malbec, Grenache y Pinot Noir, entre otros, así como el vino blanco con la uva Sauvignon Blanc, estarán a la venta.

Por otra parte, las personas tendrán la oportunidad de probar el vino 100% costarricense elaborado por Copey Estate Winery, no obstante, la producción comercial actual no es tan amplia como para venderlos.

“Estamos guardando las cosechas que hemos tenido para que la gente tenga la oportunidad de probarlo acá. Posiblemente pasen unos años donde únicamente va a ser una prueba, esa oportunidad la otorga el tour”, explicó el gerente.

“Copey Vinícola Tour del Vino” se inauguró el pasado 23 y 24 de abril, y cuenta con un recorrido que dura aproximadamente dos horas, de martes a domingo y con un precio desde los $75 por persona (nacionales y extranjeros); hasta tour privados de cuatro personas por $400.

En el maridaje, que acompaña a los vinos y el Golden Rush, se ofrecerán alimentos elaborados por productores de la zona, tales como quesos y trucha ahumada; que también se venderán al público junto con otros productos como café y cosméticos.

“Algo muy importante a destacar es que todas las uvas crecen exclusivamente en nuestra finca, lo que nos permite mantener un control total desde la preparación de terreno hasta su siembra, cuido, cosecha y posterior producción. En lo que a la uchuva respecta, promovemos y apoyamos un programa especial con pequeños agricultores de la zona, para que nos abastezcan con la producción y demanda que generamos con Golden Rush”, precisó Benyehuda.

La compañía genera 40 empleos directos y 15 indirectos, por ejemplo, con la contratación de agrónomos y consultores.

Años de espera

Copey Estate Winery logró, después de nueve años, adaptar su cosecha de uvas para producir un vino de nivel internacional; así como la colecta de uchuva para crear el primer licor de esa fruta.

Actualmente, con la cosecha de uva, que se obtiene una vez al año, se tiene una capacidad para producir 100.000 botellas de vino cada 12 meses. Ese número posiblemente no se pueda aumentar, argumentó Serrano, excepto que puedan tener vecinos y personas interesadas en incorporarse con la plantación de uva con otras fincas. No obstante, no lo están considerando para un futuro próximo por ser un proceso “caro y difícil”.

En el caso del Golden Rush, no tienen un “tope” de producción y aseguran estar elaborando más de 100.000 botellas por año, gracias a que han incorporado a agricultores de la zona para que comiencen a sembrar y vender la fruta, y así ir creciendo de acuerdo con la demanda.

“Nosotros les damos el asesoramiento, el protocolo y los estrictos parámetros que se requieren para que la fruta reúna todas las características que necesitamos para producir”, manifestó el gerente general.

Este licor de uchuva compuesto por 50% de fruta y 30% de alcohol, ya se vende en los principales supermercados del país como Fresh Market, Automercado, los que agrupa Grupo Gessa, en hoteles, bares, entre otros. Incluso, ya se está exportando a Estados Unidos.

El proceso de aprendizaje y producción de la compañía ha involucrado tres etapas: la agricultura; la agroindustria para elaborar el vino en el país y la última: mostrarle a los agricultores de la zona de Copey lo que se puede hacer más allá de la ganadería.

Copey Estate Winery se vislumbra en tres años con una producción comercial suficiente de ambos productos para ir abasteciendo la cadena nacional e internacional.

En el tour tiene capacidad para recibir dos grupos de 20 visitantes cada uno, por día. El primero tomaría el recorrido a las 9:00 a. m.; y el segundo a las 11:00 a. m. Asimismo, se opera bajo la modalidad de reservación, que se deberá hacer por medio del correo electrónico reserve@copey.com, por llamada telefónica al 2541-1274, o al Whatsapp, 8940-1616.