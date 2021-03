“Nosotros dos empezamos como peones de campo, trabajando, chapeando, haciendo todo lo que había que hacer, porque en ese entonces no se ocupaban muchos empleados, no había mucho que hacer. Con los años ellos me dijeron que querían que yo aprendiera a hacer vino, que querían que yo fuera el encargado de toda la producción de vino, que me especializara, por lo que ahora aprendo enología con profesores de Estados Unidos y mi objetivo mayor es tener uno de los mejores vinos del mundo en Costa Rica”, afirma Andrés.