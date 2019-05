Se atribuye a Carl Sagan la frase “la ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia”. Si usted ve una hormiga en la ensalada, puede afirmar que hay una hormiga en la ensalada. Pero si no la ve, no puede afirmar que no hay una hormiga en la ensalada. Si nunca que usted lo observa ve a su hijo estudiando, no puede afirmar que nunca estudia. Podría estudiar cuando usted no lo observa. Por ejemplo el argumento de que no hay más allá porque nadie ha venido de ese lado a decirnos como es, es un argumento incorrecto: podría haber más allá pero ser imposible el regreso o la comunicación con este lado. Pero, ojo, este argumento tampoco permite afirmar que lo haya.