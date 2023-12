SmileDirectClub cierra operaciones globales tras declararse en quiebra

SmileDirectClub Inc., compañía productora alineadores dentales y con presencia en Costa Rica, anunció el cese de sus operaciones a nivel global, a poco más de dos meses después de haberse declarado en quiebra y solicitar la protección del Capítulo 11 del Código Federal de Bancarrota de Estados Unidos.

“SmileDirectClub ha tomado la decisión increíblemente difícil de cerrar sus operaciones globales, con efecto inmediato”, se lee en el sitio web de la compañía, fundada en 2014. Además, se destaca que los tratamientos dentales y el servicio a sus clientes ya no están disponibles.

La compañía informó sobre su cierre a nivel internacional el pasado 8 de diciembre.

Fundada por Alex Fenkell y Jordan Katzman, SmileDirectClub se dedicaba a ofrecer servicios dentales, especialmente la venta de alineadores transparentes de forma remota, a clientes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, como una alternativa a la odontología tradicional.

En Costa Rica, la empresa mantenía operaciones desde el 2016, donde su personal se encargaba del diseño digital de los planes de tratamiento, atención al cliente en inglés y francés, gestión del ciclo de ingresos, así como áreas administrativas como recursos humanos, finanzas y tecnología, según había informado la empresa previamente.

La solicitud de acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos se presentó el 29 de setiembre anterior, con la previsión de un proceso de reestructuración y una inversión para estabilizar el negocio en los próximos meses.

Sin embargo, la empresa tenía un plazo de menos de dos meses para buscar a un inversionista. Pero, de no lograrlo, se veía obligada a liquidarse, según lo había declarado Troy Crawford, director financiero de SmileDirectClub, en una declaración jurada.

SmileDirectClub anunció el cierre de sus operaciones a nivel global este lunes 11 de diciembre, a poco más de dos meses después de declararse en quiebra. (Shutterstock)

En meses recientes, también estuvo involucrada en una disputa legal con su competidora Align Technology, la cual también opera en el país.

Un tribunal de California falló a favor de Align, lo que podría llevar a SmileDirectClub a enfrentar una cuantiosa indemnización, cuya resolución está siendo apelada.

Según una publicación del New York Times, la empresa no era rentable y se acogió al Capítulo 11 con una deuda cercana a los $900 millones. El artículo añade que el tratamiento que ofrecía la firma, el cual no requería de una revisión presencial del paciente, había generado críticas de grupos de dentistas y ortodoncistas.

En el comunicado sobre el cierre global de operaciones, SmileDirectClub indicó que todos los pedidos pendientes fueron cancelados, e instó a sus clientes activos a consultar a su dentista local para continuar con el tratamiento de alineadores, dado el cierre de sus servicios. La compañía empleaba a más de 1.800 personas en todo el mundo.

La Nación envió consultas a SmileDirectClub, Procomer y Cinde este lunes sobre cuántos trabajadores se verán afectados en Costa Rica, así como sobre el acompañamiento que dan las entidades costarricenses en el proceso de liquidación y cierre de operaciones. Se está a la espera de una respuesta.

Otros cierres

En otros movimientos vinculados a multinacionales instaladas en Costa Rica, la compañía tecnológica VMware cerró sus operaciones aquí luego de que la empresa Broadcom adquiriera la firma.

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó que el cierre obedece a una decisión corporativa derivada de la adquisición, y que han estado en contacto con la empresa para facilitar el proceso de cierre y la renuncia al régimen de zona franca de acuerdo con lo establecido en la ley.