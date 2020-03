“El principal riesgo es que la reducción de la jornada no sea autorizada porque el inspector a cargo de la gestión considere que el patrono no logró demostrar la disminución de los ingresos, o porque no cumplió con el procedimiento establecido por el Ministerio de Trabajo, que por cierto, tiene dos días hábiles, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para establecerlos, según el primer transitorio de la ley”, comentó Soto.