Planet Outlet, uno de los más grandes del país, cierra hasta nuevo aviso

Planet Outlet, cadena de tiendas tipo outlet que ofrece productos variados, anunció, este jueves, el cierre temporal de sus operaciones en Heredia debido a que fue clausurado.

“Querida familia Planet Outlet Heredia: debido a circunstancias imprevistas, nuestra tienda Planet Outlet Heredia fue clausurada este jueves 7 de agosto. Por esta razón, estaremos cerrados temporalmente”, publicó la empresa en su página de Facebook.

La compañía no ofreció detalles sobre los motivos de clausura; sin embargo, la decisión se da pocos días después de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reportara la detección de diferentes infracciones en el 96% de las tiendas tipo outlet, incluida la sucursal de Planet Outlet en esa provincia.

“Por el momento no tenemos una fecha exacta de reapertura, pero estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible”, agregó la empresa en su publicación.

Planet Outlet también cuenta con una tienda en San Sebastián, la cual, según constató La Nación en sus redes sociales, no ha anunciado, hasta ahora, ningún cierre temporal.

La tienda Planet Outlet Heredia anunció este jueves 7 de agosto el cierre temporal de sus operaciones, luego de ser clausurada. (Planet Outlet Heredia/Tomada de redes de Planet Outlet Heredia)

Infracciones detectadas por el MEIC

La inspección realizada por el MEIC, donde se incluye a Planet Outlet, se llevó a cabo entre el 26 y el 30 de mayo en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Según los hallazgos, 17 comercios venden artículos sin información en español; 14 informan sobre plazos de garantía inferiores al mínimo legal de 30 días; ocho no comunican con claridad su política de cambio, y uno no reporta el precio final del producto.

Asimismo, el MEIC detectó que la mayoría de los comercios incumplieron varios aspectos vinculados con el otorgamiento de garantías.

En particular, el 78% de los establecimientos inspeccionados no informaron sobre los derechos del consumidor durante el periodo de garantía, como la reparación, el cambio o la devolución del dinero. Además, el 65% no explicó los procedimientos para hacerla efectiva.