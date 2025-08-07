Negocios

Planet Outlet, uno de los más grandes del país, cierra hasta nuevo aviso

El cierre se produce pocos días después de que el MEIC reportara diversas infracciones detectadas durante una inspección a tiendas tipo ‘outlet’, entre ellas la sucursal de Planet Outlet en Heredia

Por Arianna Villalobos Solís y Gustavo Ortega Campos

Planet Outlet, cadena de tiendas tipo outlet que ofrece productos variados, anunció, este jueves, el cierre temporal de sus operaciones en Heredia debido a que fue clausurado.








