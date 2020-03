Oferta de capacitaciones gratuitas y en línea disponibles en los próximos días.

CAMTIC

26 de marzo

¿Cómo empoderar la ciberseguridad de su empresa en tiempo de crisis?

10 a.m.

https://www.camtic.org/evento/webinar-como-empoderar-la-ciberseguridad-de-su-empresa-en-tiempo-de-crisis/

27 de marzo

Sesión informativa sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo

9 a.m.

https://www.camtic.org/evento/sesion-informativa-virtual-sobre-sistema-banca-para-el-desarrollo-sbd/

31 de marzo

Reclutamiento virtual (herramientas y consejos)

9 a.m.

https://www.camtic.org/evento/webinar-reclutamiento-virtual-herramientas-y-consejos/

CARICACO

30 de marzo

De la idea a la acción

Capacitación extendida, vía correo electrónico

Inscripción: https://forms.gle/q4RcGgY5Y9xsMgSJ8

INCAE

27 de marzo

Toma de decisiones en situaciones de crisis.

Disponible a partir de las

2 p.m. http://mkto-sj140146.com/ZNJ1u0Aci0000g0fJ30YPKv

Las marcas en tiempo de COVID-19

9:00 a.m. En vivo

Inscripción: https://go.incae.edu/200327-las-marcas-en-tiempos-del-COVID-19.html

30 de marzo

La complejidad en RRHH: transformarse o morir.

9 a.m. En vivo

Inscripción: http://mkto-sj140146.com/di0YuAKJvg0Pf00N1d030K0

31 de marzo

Conversatorio: El liderazgo de la mujer en Latinoamérica.

9 a.m. En vivo

Inscripción: http://mkto-sj140146.com/di0YuAKJvg0Pf00N1d030K0

1 de abril

Liderazgo de Equipos Virtuales.

Disponible a partir de las 2:00 p.m.

http://mkto-sj140146.com/ZNJ1u0Aci0000g0fJ30YPKv