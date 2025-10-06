Novex abrió su tercera tienda en Costa Rica: vea dónde está ubicada

La nueva tienda de Novex en Liberia ofrece 7.000 productos, asesoría, entregas nacionales y planea una expansión mayor.

Novex inauguró este viernes su primera tienda fuera del Gran Área Metropolitana, la cual se ubica en el centro comercial Solarium en Liberia, provincia de Guanacaste.

Esta apertura marca el tercer punto de venta en Costa Rica y representa un paso estratégico en su expansión nacional. La marca ya cuenta con sucursales en Curridabat y Escazú, además de tener en construcción la que será su tienda más grande en Heredia.

La nueva tienda en Liberia abarca 800 metros cuadrados y opera bajo el concepto de ferretería y home center de conveniencia, diseñado para facilitar una experiencia de compra rápida. Ofrece tanto surtido inmediato como acceso al catálogo digital de productos.

Carlos Ramírez, gerente general de Novex, explicó que el interés por establecerse en Liberia responde al crecimiento económico de la región, así como a la demanda de servicios para proyectos comerciales, turísticos, de infraestructura y remodelación.

La tienda dispone de más de 15 departamentos, incluyendo herramientas eléctricas y manuales, iluminación, eléctrico, pinturas, hogar, jardinería, fontanería, baños y muebles. Además, ofrece asesoría personalizada, servicio de envíos a todo el país y un ambiente pet friendly.

Ubicada en el Solarium Business Park, Bodega #9, costado sur de Pricesmart Liberia, la tienda ofrece 7.000 productos con inventario inmediato. Asimismo, brinda acceso al catálogo completo de 30.000 productos a través del sitio novex.cr, con opción de retiro en tienda.

El horario de atención será de lunes a domingo, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

