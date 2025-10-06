McDonald’s inaugura su restaurante número 79 en Costa Rica: vea dónde y cuándo

Arcos Dorados, franquicia que opera McDonald’s en América Latina y el Caribe, abrió su restaurante número 79 en Costa Rica, ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia. Esta apertura se suma a las realizadas en Santa Ana – Ruta 27 y Grecia, como parte del plan de expansión que mantiene desde hace 55 años en el país.

Este nuevo punto generó 35 empleos directos, de los cuales el 43% corresponde a jóvenes menores de 24 años. Además, 31% de los contratados obtuvo su primer empleo formal en esta sede.

El restaurante, diseñado para ser un espacio moderno y sostenible, incluye capacidad para 63 personas, AutoMac, McDelivery, kioscos digitales de autoservicio, PlayPlace y McCafé. También cuenta con estacionamiento para automóviles, motocicletas y bicicletas.

En materia ambiental, este nuevo McDonald’s integra la estrategia Receta del Futuro, que tiene como meta reducir la huella de carbono.

Entre las acciones implementadas destacan 62 paneles solares, aires acondicionados de alta eficiencia, iluminación LED y un sistema de recuperación de agua de condensación para riego y limpieza.

La inauguración oficial se realizará el sábado 18 de octubre desde las 11:00 a. m., con actividades como juegos de realidad virtual, zanqueros, pintacaritas y cuentacuentos. El evento cerrará con un concierto de La Kuarta a las 6:15 p. m.

Con esta apertura, Arcos Dorados alcanzó un total de 106 empleos generados en 2025 en Costa Rica, fortaleciendo su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el empleo juvenil.

LEA MÁS: Decathlon abrirá su tercera tienda en Costa Rica: vea en qué centro comercial estará ubicada