Decathlon abrirá su tercera tienda en Costa Rica y en este centro comercial

Costa Rica será el primer país en la región con tres tiendas Decathlon; aún no se confirma cuándo abrirá el nuevo local en Escazú.

La marca francesa Decathlon anunció la apertura de su tercera tienda en Costa Rica, la cual estará ubicada en Multiplaza Escazú, como parte de su plan de crecimiento en el país y la región.

Con esta futura apertura, Costa Rica se convertirá en el primer país de Centroamérica y el Caribe con tres tiendas Decathlon.

Según la compañía, la tienda ofrecerá más de 65 disciplinas deportivas, con el objetivo de acercar el deporte a toda la población sin importar edad, experiencia o nivel.

Matías Ballesteros, director Comercial de Decathlon para Centroamérica y el Caribe, indicó que esta expansión responde a la demanda de soluciones accesibles y funcionales por parte de quienes practican deporte en el país.

El nuevo local contará con servicios especializados como un taller de bicicletas y un área de encordado de raquetas, pensados para deportistas y aficionados que deseen mantener su equipo en buen estado.

La compañía no ha confirmado la fecha exacta de apertura de esta nueva tienda.