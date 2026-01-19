Microsoft nombra nuevo gerente en Costa Rica con el objetivo de liderar expansión de soluciones con inteligencia artificial

Jairo Londoño dirigirá Microsoft Costa Rica, mientras la empresa posiciona al país como epicentro de sus operaciones en América Latina.

Microsoft anunció la designación de Jairo Londoño como nuevo Gerente de País para Costa Rica, quien además continuará como Director de Ventas de Soluciones de Productividad e Inteligencia Artificial para Centroamérica, Caribe y México.

Según la compañía, el ejecutivo asume este cargo con la responsabilidad de liderar el crecimiento y la innovación tecnológica en el país, con énfasis en la adopción de soluciones de inteligencia artificial.

Londoño tiene más de seis años de trayectoria en Microsoft. Desde julio de 2022, ocupó el cargo de Director de Ventas para Cuentas Corporativas en Centroamérica y el Caribe.

Microsoft agregó que como parte de sus nuevas funciones, liderará la operación costarricense en áreas como transformación digital, soluciones de productividad, servicios en la nube e inteligencia artificial, alineado con los objetivos estratégicos de la compañía a nivel global.

El nombramiento de Londoño se da tras la salida de Ineke Geesink, quien durante más de siete años dirigió Microsoft Costa Rica.

Geesink fue promovida al cargo de Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe, posición desde la cual liderará la estrategia continental en inteligencia artificial, uno de los ejes principales de crecimiento de la empresa. Ella continuará trabajando desde Costa Rica.