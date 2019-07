"Las empresas que cerraron en el 2018 se atribuye a que no lograron contener sus costos operativos en este contexto, si no están vendiendo no pueden dejar de pagar costos operativos y al haber una caída en sus ventas, porque hay menos consumo por la incertidumbre, al final lo que sucede es que se contraen, recortan gastos de donde pueden, pero hay empresas que del todo no logran hacerlo”, explicó.