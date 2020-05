En su respuesta, Coprocom manifestó que Laica se comprometió a: no ofrecer ni otorgar beneficios comerciales o similares a sus clientes a cambio de retirar o no comercializar productos de sus competidores; no establecer diferentes precios o condiciones de compra a sus clientes como resultado de que vendan o comercialicen productos de sus competidores; no negar injustificadamente la venta de sus productos a clientes que vendan o comercialicen productos de las empresas competidoras.