Inversionistas extranjeros compiten por vivienda en Grecia

Grecia, Alajuela. Grecia dejó de ser una zona conocida solo por su economía agrícola y las ventas de automóviles usados. Entre decenas de vehículos estacionados con rótulos de “Se vende” en el parabrisas, también aparecen lotes en venta, anuncios de condominios en construcción y viviendas a la espera de compradores.

Ese cantón alajuelense atraviesa una “explosión” en la construcción de vivienda desde hace varios años. En 2022, Grecia rompió su récord de mayor cantidad de viviendas edificadas en un año al sumar 745 casas. Aunque en 2023 la cifra disminuyó, fue la tercera más alta en su historia, con 614 unidades.

LEA MÁS: El ‘fenómeno Grecia’ ebulle entre nuevas empresas, proyectos de vivienda y crecimiento comercial

Desarrolladoras inmobiliarias, la Municipalidad y el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi) coinciden en que este fenómeno de alta demanda de vivienda en Grecia tiene una explicación: inversionistas extranjeros están adquiriendo propiedades de clase media y alta, mayores a 100 metros cuadrados (m²).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de las 226 viviendas construidas en Grecia durante el primer semestre del año, el 21,68% tienen entre 100 y 149 m², y el 11,5% oscilan entre 150 y 199 m². En tanto, el 6,64% supera los 200 m².

INEC clasifica las construcciones de vivienda en seis grupos según el terreno: menores de 40 m²; de 40 m² a 69 m²; de 70 m² a 99 m²; de 100 m² a 149 m²; de 150 m² a 199 m², y de 200 m² o más.

Mario Rodríguez, asesor de inversión inmobiliaria del Condominio El Canal, indicó que, en ese proyecto, alrededor del 30% de los ocupantes son extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, aunque también hay europeos.

El condominio El Canal es un proyecto de uso mixto ubicado en Puente de Piedra, en Grecia. En su etapa residencial, que ya está operando, suma más de 800 unidades habitacionales entre casas y apartamentos. Sus precios oscilan entre los $129.000 y los $250.000. En este mismo terreno se desarrollará una etapa comercial, Avenida El Canal, que tendrá marcas como KFC o Fresh Market. Adicionalmente, también tendrá una etapa de zona franca, que es AAA Top Talent.

Melizandro Quirós, director ejecutivo del Cenfi, destacó que los extranjeros que adquieren vivienda en estas zonas poseen un alto poder adquisitivo y compran casas de más de $175.000 (equivalentes a ¢90.520.500 al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica del 21 de octubre de 2024). Utilizan estas propiedades como casas de retiro o bien, para alquilarlas como inversión.

Este no es un fenómeno nuevo, según explicó a La Nación Alba Quesada, primera vicealcaldesa de Grecia. Sin embargo, acotó que antes la construcción se circunscribía, principalmente, en las zonas altas del cantón, como San Miguel; ahora se está expandiendo hacia las partes bajas y cercanas al centro, como en Puente de Piedra.

Rodríguez agregó que en el caso de El Canal, los extranjeros buscan casas o apartamentos que oscilan entre los $160.000 y los $250.000, y detalló que Grecia se ha vuelto atractiva para quienes desean estar cerca de paisajes naturales, como bosques o ríos, sin alejarse de servicios urbanos, como el aeropuerto.

A pesar de ello, el fenómeno no se da solo con viviendas para la compra, sino también para el alquiler. Los inversionistas locales construyen los inmuebles y después se arrienda parte de la oferta disponible a los extranjeros.

Así lo explicó Johnny Lara Palacios, asesor inmobiliario de la firma Trust Realty Group, que trabaja con clientela del exterior. Según indicó, gran parte de sus clientes en Grecia son estadounidenses que se llaman “expatriados”, los cuales vienen en una etapa muy adulta de sus vidas a retirarse y morir en Costa Rica.

“Ellos buscan viviendas ya amuebladas, por contratos de periodos largos, entre uno y tres años. En muchas ocasiones, cuando ya se deciden que este es el lugar, compran aquí y buscan donar los activos que tienen, porque a sus hijos en sus países de proveniencia no les interesan”, explicó.

Según señaló, los precios de alquiler que demanda este tipo de clientes van entre los $800 y los $1.500 mensuales. Adicionalmente, Lara comentó que muchos extranjeros adquieren viviendas en Grecia previo a su edad de retiro, por los que las ponen en el mercado local de alquiler antes de que ellos lleguen al país.

Quirós añadió que el cantón ha mejorado sus carreteras gracias al crecimiento de las zonas francas, lo que ha incrementado el atractivo de la vivienda en la zona. Agregó que, al no estar densamente poblado, Grecia también permite a las personas formar “nichos” de convivencia, con comunidades afines, como adultos retirados o familias jóvenes. La oferta de condominios ha facilitado este fenómeno, dijo.

Mayor presión sobre los precios

Melizandro Quirós advirtió que la demanda de vivienda para extranjeros está generando una presión sobre el valor del terreno, lo que podría hacer que el precio para vivir en Grecia aumente en los próximos años.

“Grecia tiene un límite para recibir residentes. Si sigue creciendo la demanda, eso se reflejará en el precio”, mencionó.

La Municipalidad también reconoció que este es un desafío para el gobierno local, ya que podría desplazar a las poblaciones que han vivido históricamente en el cantón debido al mayor poder adquisitivo de los nuevos residentes, un fenómeno conocido como gentrificación.

“Este fenómeno podría crecer significativamente, aunque ocurre desde hace muchos años. Es un reto, estamos trabajando en cómo abordarlo. En el distrito de Puente de Piedra ya hay proyectos inmobiliarios terminados y dos más, de gran magnitud, en construcción”, explicó la primera vicealcaldesa.

Por su parte, Lara coincidió en que el interés de los extranjeros por vivir en zonas tanto altas como bajas de Grecia ha generado una presión en los precios del terreno y la vivienda en los últimos años.

“Sí ha habido un aumento (en los precios). Los mismos clientes extranjeros me lo han dicho. Una casa que yo alquilaba hace cinco años para ellos en $800, hoy en día no me baja de $1.100. Es un factor que ellos mismos notan, pero es un tema de oferta y demanda. Alquileres para sus necesidades no hay mucho, para la demanda que hay”, concluyó.