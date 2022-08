El Señor de los Anillos encontró un nuevo amo para gobernar todo su universo

Middle-earth Enterprises, una división de The Saul Zaentz Company, fue adquirida por el grupo sueco de videojuegos Embrace; esto le otorga los derechos para explotar todos los productos relacionados con El Señor de los Anillos. Foto: New Line Cinema.

El grupo sueco de videojuegos Embracer anunció, este jueves, un acuerdo para comprar Middle-earth Enterprises, que posee los derechos de los productos basados en las sagas de El Señor de los Anillos y El Hobbit: un nuevo anillo para gobernarlos a todos.

Con esta adquisición, el grupo sueco tendrá los derechos de todos los productos derivados (libros, películas, series, videojuegos, juegos de mesa, parques de atracciones...), de las famosas obras de Tolkien. El monto de la transacción no fue revelado.

“Estoy verdaderamente contento de que El Señor de los Anillos y El Hobbit se unan a la familia Embracer”, declaró, en un comunicado, el presidente y fundador del grupo, Lars Wingefors.

Middle-earth Enterprises es una división de The Saul Zaentz Company, una empresa fundada en 1976 por el productor Saul Zaentz, ganador del Oscar a la Mejor Película por One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco, o también traducida como Atrapado sin salida), Amadeus y El paciente inglés.

Asimismo, Embracer anunció el jueves la compra de varios estudios de juegos, como Tripwire Interactive y Tuxedo Labs. En mayo anunció la adquisición de Crystal Dynamics, Eidos-Montreal y Square Enix, tres estudios de desarrollo norteamericanos de los que salieron éxitos como Tomb Rider y Deus Ex.

La popular saga que tomó un nuevo aire a inicios del nuevo milenio con la producción de la trilogía, se encuentra actualmente más activa que nunca.

Amazon Studios se prepara para lanzar, en setiembre próximo la serie The Lord Of The Rings: The Rings Of The Power, la “ficción televisiva más cara de la historia”, con un presupuesto de más de $450 millones para su primera temporada, según consignó en julio la agencia EFE.

“El gigante del comercio electrónico fichó a Stephen Colbert, uno de los reyes de la televisión estadounidense, para proyectar a los fanáticos de la saga las primeras imágenes de esta serie, codirigida y producida por el español J.A Bayona, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre”, destacó esta agencia.

“Es una historia de esperanza y de adentrarse en la oscuridad. Esto es J.R.R. Tolkien, es ante todo una historia de pérdida”, aseguró Colbert ante miles de seguidores que asistieron al festival Comic-Con, en San Diego California, a finales de julio pasado.