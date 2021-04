-Cómo se acerca más al consumidor final, por medio del ecommerce, sin que las cualidades del producto se afecten durante el traslado.

-Cómo generan fidelidad e incremento de consumo sobre sus clientes, siendo un producto no esencial.

-Cómo sostienen sus costos fijos mientras la situación económica del país mejore. Es decir, reducir costos es vital, pero si no incrementan las ventas, el negocio se muere en el tiempo.

-Cómo seguir generando innovación en un entorno tan convulso. Podrían tratar de atraer público que no se un comprador habitual de helados con productos con menos calorías, grasas, azúcar, recetas Keto, etc.