Comex da los primeros pasos para que Costa Rica se integre a la Alianza del Pacífico

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) comenzó a dar los primeros pasos con la mira puesta en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, un bloque económico integrado por Chile, Colombia, México y Perú. El ministro de la cartera, Manuel Tovar, afirmó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le solicitó conversar con sus homólogos de la región.

“He recibido de ellos expresiones de agrado respecto de la posibilidad de que Costa Rica pueda integrarse al bloque”, señaló el jerarca del Comex sobre las conversaciones que mantuvo con los jerarcas de comercio exterior de los países que forman parte de dicho bloque económico.

¿Cuándo comenzarían las negociaciones? La fecha no está definida, pero Tovar explicó que han buscado claridad sobre las posiciones de los países miembros para, a partir de ello, definir los pasos a seguir.

“El proceso de incorporación requiere de un trabajo conjunto con los países del bloque, por lo que no es posible tener una hoja de ruta definida hasta que no se gestione formalmente con ellos el inicio de dichos trabajos”, agregó el ministro ante una consulta de La Nación.

Mientras tanto, la eventual participación de Costa Rica como miembro de la Alianza del Pacífico genera apoyos pero también anticuerpos en algunos sectores, principalmente en quienes buscan que las condiciones arancelarias con los cuatro países de la región no se modifiquen o se reduzcan.

Así, los pros y los contras se intercambian de un sector económico a otro, algunos más posicionados ante el rechazo de la vinculación del país con la agrupación, como ocurre en parte del sector agropecuario, y otros más bien firmes en la necesidad de formar parte del bloque, como aquellos que se dedican a la actividad comercial.

Sobre esto, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Rigoberto Vega, comentó que solicitan que se respeten las exclusiones de bienes del sector negociadas existentes en los tratados de libre comercio vigentes con México, Perú, Chile y Colombia (Costa Rica tiene acuerdos bilaterales con cada uno de esos países).

Vega agregó que la firma de adhesión a la Alianza podría significar un perjuicio para la actividad, pues los productos que se excluyeron o que lograron establecer contingentes en los tratados de libre comercio bilaterales se podrían incluirían en los programas de desgravación arancelaria.

[ Gobierno reafirma intención de ingreso a la Alianza del Pacífico ]

En otra línea, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Arturo Rosabal, aseguró que pertenecer a un bloque como el del Pacífico genera un mensaje favorable para cualquier iniciativa de inversión y aumenta los mercados potenciales a los que las empresas instaladas en el país podrían apuntar.

El empresario aseguró que desde el sector comercial respaldan la integración al grupo y que el proceso de tratado de libre comercio anunciado entre Costa Rica y Ecuador es un primer paso en la línea de vinculación con países de la región, ya que la nación suramericana también busca formar parte de la Alianza.

En cuanto a las condiciones para ingresar al bloque del Pacífico, el jerarca de Comercio Exterior explicó que es una negociación que debe llevarse a cabo previo a la integración, por lo que sería “impropio prejuzgar” el resultado de los diálogos.

“Sin embargo, es claro que los miembros de la Alianza del Pacífico plasmaron en las condiciones negociadas entre ellos un nivel de ambición comercial que naturalmente desean que sea emulado por cualquier país que quiera integrarse al bloque”, agregó el jerarca.

Propuesta bajo cero Copiado!

En la última década, los intentos por ingresar a la Alianza no dieron frutos. Incluso, la idea de formar parte se puso dentro del congelador en los últimos ocho años y salió a relucir nuevamente durante la campaña presidencial con miras a la administración 2022-2026.

Si se hace un recorrido más reciente, la expresidenta Laura Chinchilla firmó un acuerdo de adhesión a la Alianza del Pacífico, una señal de inicio en la hoja de ruta para llegar a formar parte del grupo; no obstante, unos meses más tarde, la oportunidad de Costa Rica en convertirse en integrante de lo que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos calificaba como el dream team de la región, cayó en suspenso con la llegada de la administración de Luis Guillermo Solís y los avances fueron insignificantes.

Más tarde, en el periodo de Carlos Alvarado se puso doble candado a la posibilidad de formar parte del grupo económico, incluso desde el periodo de campaña presidencial. El rechazo a la adhesión la reiteró el expresidente en octubre del 2018 frente a un grupo de agricultores de la provincia de Cartago, al afirmar que no avanzaría hacia la Alianza “mientras el agricultor no sea fortalecido”. Durante los siguientes años, de manera efectiva, no hubo avance en el tema.

Para el economista y decano de Lead University, Fernando Ocampo, la Alianza del Pacífico presenta a Costa Rica una gran oportunidad de unir esfuerzos con otras naciones para la colación de productos nacionales en mercados asiáticos y de otra naturaleza a los que el país más acostumbra. Asimismo, apuntó a que una eventual adhesión al bloque no puede analizarse únicamente desde un tema arancelario, pues incide en otros aspectos como la atracción de inversión, alianzas en educación y turismo.

“Lo que hay que hacer es sentarse e ir hacia una negociación y buscar la forma de atender adecuadamente las sensibilidades reales que existan”, expresó este economista.