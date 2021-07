Brigadeiros: El postre brasileño que sirve de emprendimiento a jóvenes de Costa Rica

San José

A simple vista, muchas personas los confunden con una cajeta costarricense. Su textura suave y su forma de "bolita" inducen a ese error a quienes no los han probado. Sin embargo, el brigadeiro es un postre tradicional brasileño que actualmente sirve como fuente de negocio a jóvenes emprendedores de Costa Rica.

Pero, ¿qué es un brigadeiro? Se trata de un postre hecho a base de leche condensada y chocolate que con los años se ha llenado de color y de diferentes decoraciones.

En Costa Rica, por ejemplo, quienes los fabrican para venderlos incluso se aventuraron a crear sabores ticos como el "casadinho" (en alusión al casado costarricense) y el de churchill.

Los brigadeiros nacieron en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Sirvieron como estrategia política al brigadeiro (brigadier del ejército brasileño) Eduardo Gomes, durante su campaña política para buscar la presidencia de ese país suramericano.

La historia cuenta que Gomes regalaba este postre a los electores para ganar votos en su búsqueda por la presidencia de Brasil.

En esa época era difícil para la población conseguir leche y azúcar para preparar recetas dulces. Descubrieron que al mezclar leche condensada con chocolate se formaba una gustosa masa que servía como postre.

Con el pasar de los años, los brigadeiros evolucionaron. Actualmente la gama de sabores es tan amplia como la imaginación de quienes los preparan. Así fue como este postre brasileño llegó a Costa Rica para convertirse en un incipiente negocio.

Tres historias.

Bien dicen que la comida siempre es un buen negocio. Bajo ese argumento, tres pequeñas empresas florecen vendiendo brigadeiros por encargo en Costa Rica.

Obrigado Brigadería

Obrigado Brigadería inició hace dos años, comandada por Giancarlo Montero y Federico Crespo. Ambos decidieron dedicarse únicamente al negocio de los brigadeiros.

Giancarlo relató que sabe hacer este postre brasileño desde que es un niño, pero la idea de negocio llegó a las puertas del Mundial Brasil 2014.

"Yo quería ir al Mundial de Brasil y, como no tenía el dinero para financiarme el viaje, empecé a vender brigadeiros por encargo. Al final conseguí el dinero y me fui para Brasil y allá pude aprender mucho más sobre el negocio de las brigaderias", contó Montero.

Su amigo y socio en este emprendimiento, Federico Crespo, decidió entrar al negocio de los brigadeiros luego de una difícil experiencia de vida.

"Yo estaba estudiando ingeniería civil en Estados Unidos. Cuando estaba allá recibí la noticia de que mi novia enfermó de cáncer y decidí poner mi carrera en espera y regresar al país para acompañarla en todo el tratamiento contra el cáncer", rememoró Crespo.

"Mientras Giancarlo estaba en Brasil, en pleno mundial, mi novia falleció el 4 de julio del 2014. En ese momento yo estaba totalmente desconcertado y perdido. Cuando Gianca regresó, me propuso iniciar el negocio de los brigadeiros y así fue", concluyó Federico.

Obrigado Brigaderia inició sus operaciones hace dos años y ahora espera abrir en el segundo semestre del año su primer local en Escazú. (Fotografía: Obrigado Brigaderia)

Estos dos emprendedores planean abrir en el segundo semestre de este año un local en Escazú para convertirlo en la primera brigadería del país.

Brizuka Brigadeiros

Luisa Soto de Souza es una joven periodista que combina su trabajo en una organización no gubernamental con su pasión por los brigadeiros. Así fue como nació su marca Brizuka.

"Brizuka es una combinación de dos palabras. Primero 'brazuka', que es como decir 'tico' aquí en Costa Rica y, segundo, brigadeiro. Quería algo muy alusivo a la cultura brasileña", contó Luisa.

Esta joven emprendedora de padre costarricense y madre brasileña probó los brigadeiros desde niña y asegura que han estado presentes durante toda su vida.

Para ella, los brigadeiros son un arte y deben reflejar la cultura brasileña que está llena de color y alegría.

"Para mí, los brigadeiros son algo muy lindo, por eso me preocupo de que sean bonitos, ricos y que estén llenos de color y vida", relató Soto.

El plan para Brizuka Brigadeiros es seguir vendiendo por encargos, trabajar en eventos especiales, llegar a puntos de venta fijos en todo el país y, más adelante, convertirse en una empresa más grande.

Luisa indicó que lleva un año de vender estos postres brasileños y ha tenido mucho éxito. "Hasta el momento no he conocido a nadie que me haya comprado y no me vuelva a pedir, o que no le hayan gustado. Realmente son muy ricos", concluyó.

Brizuka Brigadeiros fue creada hace un año por Luisa Soto de Souza, quien actualmente vende sus productos por encargo. (Fotografía: Brizuka Brigadeiros).

Brigalicioso

Pero la competencia en el mercado tico de brigadeiros crece. Por esa, razón Mariela Chaves, una joven estudiante de tecnología de alimentos, decidió abrir hace un mes su emprendimiento para vender este postre.

Brigalicioso es el nombre de la marca que creó Mariela a partir de una simple idea.

"Yo aprendí a hacer brigadeiros en un curso de portugués. El profesor hizo un desayuno compartido y los probamos, nos gustaron y ahí aprendimos a hacerlos", dijo Chaves.

Buscando en internet y con un poco de creatividad, nacieron varios sabores de brigadeiros que ahora vende por encargos cada semana.

Mariela Chaves inició la venta de brigadeiros con su marca Brigalicioso hace apenas un mes, pero asegura que ya ha tenido mucho éxito con su producto. (Fotografía: Brigalicioso).

Ella espera mantener su marca de brigadeiros como un producto artesanal de momento y crecer poco a poco conforme la gente pida sus productos. Aunque no niega que le gustaría que su emprendimiento se convierta en una empresa bajo el formato de pyme.

Actualmente Mariela elabora los postres en su propia casa con la ayuda de su madre. Los planes de Brigalicioso son enfocarse en los pedidos por encargo y la organización de eventos especiales.