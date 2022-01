Agencias de viajes apuestan por las ofertas y el respaldo a viajeros para mantenerse vigentes

Las agencias de viajes de Costa Rica apuestan a métodos como ofertas y continuar brindándole la seguridad y el respaldo a sus clientes, este en caso de tener algún inconveniente, para mantener vigencia en un mercado golpeado fuertemente por la pandemia de la covid-19 y que desde hace años ha sido testigo de cómo las personas arman sus viajes por cuenta propia, desde Internet.

Pese a lo anterior, Sary Valverde, presidenta de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), consideró que durante la pandemia las plataformas digitales han tenido una “baja significativa en sus ventas” y muchas de las personas que compraban en estos sitios ahora lo están haciendo directamente con la aerolínea, mientras que otras siguen adquiriendo los servicios en las agencias tradicionales.

Incluso Valverde dijo que una estadística que tenían en el 2019 indicaba que el 76% de la población en Centroamérica compraba por medio de agencias de viaje tradicional y el 24% en plataformas en línea; sin embargo, todavía no tienen la estadística actualizada.

Por otro lado, y pese al impacto de la pandemia, las agencias de viajes consideran que su propuesta de valor no ha cambiado, rescatan que ahora le dan mayor asesoramiento al cliente sobre los requisitos o la documentación necesaria para viajar al destino que van a visitar y afirman que el servicio que brindan no ha variado.

[ Francia y Alemania cambian requisitos para ingreso de costarricenses ]

La apuesta de las agencias

La agencia Viajes Caravana, afiliada a la ACAV y con 37 años en el mercado nacional, ha optado por ofrecer diferentes promociones para atraer a la clientela y que esta les compre, como una forma de hacerle frente al golpe ocasionado por la pandemia.

“Con todo esto (de la pandemia) lo que es el turismo se ha reducido bastante entonces lo que hacemos es que preparamos varias promociones y las vamos sacando dependiendo del destino para que sea más económico y que la gente pues también nos compre”, comentó Karla Vargas, encargada de ventas de la agencia Viajes Caravana.

Vargas consideró que el sentido de utilizar una agencia de viajes radica, más que todo, en el asesoramiento sobre los requisitos o la documentación necesaria para viajar a los diferentes países y el respaldo que le dan estas empresas a los turistas, por sobre las plataformas digitales, pues ante cualquier duda o problema que pueda tener el viajero, la compañía va a atenderlo de manera ágil.

Asimismo, en cuestiones de precios, explicó que hay opciones que al cliente le sale más económico con la agencia, aunque a veces es muy similar o un poco más caro: “todo es muy relativo porque depende del momento en que usted vaya a hacer la compra, todo influye”, aseguró.

[ En 2021, Costa Rica recuperó 52% del turismo por vía aérea de antes de la pandemia ]

Incluso, la presidenta de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes añadió que comprar en una plataforma en línea no significa que sea más barato que hacerlo en una agencia de viajes, pues expuso que “está comprobado que los precios son exactamente iguales e inclusive le podrían salir diferente a la plataforma”.

“Invito al consumidor que cuando haga compras en plataformas, cuando compare con agencias de viaje, primero cierre la reservación (...), porque cuando lo hacen empiezan a aparecer los impuestos, los servicios, etc. Entonces, cuando usted cierra la reservación ahí sí puede comparar con el precio que le dio la agencia de viajes”, recomendó Valverde.

Por su parte, la agencia Mundo Viajes, afiliada a la ACAV y con cinco años de operar en Costa Rica, apuesta por continuar brindándole seguridad y respaldo a los clientes para seguir presentes en el mercado.

Alex López, cofundador y gerente de ventas de Mundo Viajes, relató que en caso de que un cliente tenga algún inconveniente como, por ejemplo, contagiarse de covid-19 y no poder viajar o cualquier otro problema, la agencia va a velar por ayudarlo para “rescatarle lo que pagó” y sin ningún costo adicional. Mientras que las personas que compran por Internet ese respaldo no lo tienen, dijo.

“Uno les trata de rescatar todo, o al menos la mayoría de los servicios que se puedan rescatar, porque al final las agencias de viajes no somos los dueños del producto, somos un intermediario, entonces hay cosas que sí se pueden hacer y otras que no”, acotó López.

En 2021, Costa Rica registró poco más de 500.000 salidas de nacionales hacia diferentes países del mundo, expuso Sary Valverde, presidenta de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV). (Rafael Pacheco Granados)

Vigencia del modelo de negocio

La encargada de ventas de Viajes Caravana manifestó que desde su perspectiva, las agencias de viajes no están perdiendo vigencia en el mercado, aunque señaló que las personas en ocasiones no se asesoran bien de a quién le están comprando, resultan hasta estafadas y eso le da “mala fama” a otras empresas que quizás no funcionan de esa manera, por lo que puede que haya viajeros reacios a adquirir estos servicios.

En esa misma línea se expresó el cofundador y gerente de ventas de Mundo Viajes, pues su criterio es que las agencias no están perdiendo vigencia debido a que hay muchas personas que están muy satisfechas con el trabajo que hacen este tipo de compañías, y mientras esos clientes sigan existiendo, las agencias de viajes continuarán en el mercado.

Además, López recomendó a los consumidores –que compran por Internet o a una agencia de viajes– que investiguen a quién le contratan servicios, “porque a veces lo barato sale caro”.

[ Avianca iniciará vuelos directos desde San José a Cartagena, Medellín y Quito, a finales de marzo ]

El golpe de la pandemia

Las agencias de viajes fueron uno de los subsectores turísticos más afectados por la pandemia de la covid-19, pues vivieron momentos difíciles cuando sus negocios fueron paralizados en el 2020 como consecuencia del cierre de fronteras; y aún siguen recuperándose de aquel momento.

En el ámbito nacional, Valverde mencionó que se tenían mapeadas alrededor de 325 agencias de viajes antes de la pandemia y según sus estimaciones la afectación de la covid-19 pudo llevar esa cifra a que solo unas 85 agencias estén abiertas en este momento.

“Eso son solo estimaciones, porque no hay una estadística clara”, puntualizó la presidenta de la ACAV.