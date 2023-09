Agencia antidiscriminación de EE. UU. demanda a Tesla por racismo en planta de California

San Francisco. Una agencia federal antidiscriminación de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra Tesla, la compañía automotriz de Elon Musk, por permitir un racismo “generalizado” en su ya investigada planta de Silicon Valley y de tomar represalias contra los trabajadores que se opusieron a esos abusos.

Los obreros de la fábrica de Tesla en Fremont, California, han soportado de forma rutinaria estereotipos, insultos raciales y hostilidad desde al menos 2015, según la demanda presentada en un tribunal federal por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

Tesla “sometió a empleados negros en sus instalaciones de montaje en Fremont, California... a acoso racial severo o generalizado y creó y mantuvo un ambiente de trabajo hostil debido a su raza”, dice el documento judicial. “La mala conducta racial fue frecuente, continua, inapropiada, inoportuna y se produjo en todos los turnos, departamentos y puestos”, completó la comisión.

Tesla, reconocida por sus autos eléctricos, no respondió a una solicitud de comentarios. Grafitis racistas que han sido vistos en la planta incluían esvásticas, horcas y amenazas, de acuerdo con la demanda. Algunas de las pintadas aparecían en los vehículos que salían de la cadena de producción.

La comisión manifestó que los trabajadores de la instalación soportaban habitualmente insultos racistas. “Los insultos se utilizaban de forma casual y abierta en zonas de mucho tráfico y en los centros de trabajo”, según la agencia federal de Estados Unidos.

La demanda añade que los supervisores y directivos de Tesla presenciaron los abusos raciales pero no intervinieron y que la compañía no tomó medidas para hacer frente a esa conducta. Los trabajadores de Tesla que se quejaron de trato racista fueron cambiados a tareas o turnos no deseados, sancionados injustamente o incluso despedidos, continúa.

El exterior de las instalaciones de fabricación de la empresa automotriz Tesla, en Fremont, California. Fotografía: (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

“Después de expresar mi descontento, empezaron a sancionarme por cualquier cosa que antes era aceptable, como escuchar música mientras trabajaba”, afirma un trabajador de Tesla en los documentos judiciales. La comisión aseguró que no pudo llegar a un acuerdo con Tesla.

La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada, así como una compensación para los trabajadores perjudicados y una orden para que Tesla ponga freno al racismo en la fábrica.

La planta de Fremont ya ha sido investigada anteriormente, cuando California demandó a Tesla el año pasado alegando discriminación y acoso contra trabajadores afroamericanos en la instalación, que dicha demanda calificaba de “lugar de trabajo racialmente segregado”.

Tesla emitió entonces un comunicado en el que afirmaba que “se opone a todas las formas de discriminación y acoso” y que se compromete a ofrecer “un lugar de trabajo seguro, respetuoso, justo e inclusivo”.