Multinacional japonesa adquiere participación relevante en empresa automotriz de Costa Rica

La multinacional japonesa Sojitz Corporation compró una participación del 25% en Veinsa Motors y sus subsidiarias, una empresa costarricense con más de 60 años en el sector automotor y parte del grupo empresarial AGE Holding, aunque no se detalla el porcentaje.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la alianza permitirá la expansión regional de ambas empresas.

“La incorporación de Sojitz Corporation fortalece nuestras capacidades y nos proyecta hacia una nueva etapa de expansión regional”, afirmó Salomón Aizenman, presidente de AGE Holding.

Como parte de AGE Holding, Veinsa Motors se dedica a la importación de 13 marcas automotrices, la operación de concesionarios, servicios de posventa y soluciones de movilidad a través de sus principales operaciones relacionadas, incluyendo FISA (real estate), Sixt Rent a Car y una red logística regional operada por AFE/AIMI.

Entre las marcas representadas por Veinsa destacan Mitsubishi, Geely, Peugeot, Citroen, JMC, Riddara, KGM, Zeekr, Farizon, FUSO y Mahindra.

Aizenman destacó que esta alianza permitirá acelerar oportunidades de crecimiento en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, al combinar el liderazgo de Veinsa Motors con la experiencia global de Sojitz Corporation.

Por su parte, Sojitz Corporation es uno de los conglomerados globales de trading e inversión más relevantes de Japón, con presencia en más de 50 países y más de un siglo de trayectoria.

Sojitz es una de las grandes casas de comercio e inversión global, que opera de manera diversificada en diferentes industrias y geografías, integrando capital, conocimiento, financiamiento y acceso a mercados para desarrollar y escalar negocios.

La compañía desarrolla negocios en sectores como automoción, energía, infraestructura, recursos naturales, industria y servicios financieros. Esta incursión de la multinacional japonesa no implica cambios en la operación diaria de Veinsa Motors.