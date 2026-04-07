Economía

Multinacional japonesa adquiere participación relevante en empresa automotriz de Costa Rica

Sojitz Corporation es uno de los conglomerados globales de comercio e inversión más relevantes de Japón en comercio e inversión

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Por Luis Enrique Brenes
La alianza entre ambas corporaciones permitirá su expansión regional. (Jeffrey Zamora)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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