Meta emitirá bonos por $25.000 millones para financiar sus inversiones en IA

Meta logra una demanda de bonos cinco veces mayor, mientras su beneficio trimestral cae un 83%.

Por Europa Press
Meta es una de las seis empresas que recientemente se convirtieron en "guardianas de acceso" ('gatekeepers'). Foto: ALAIN JOCARD / AFP.
Meta sufrió una fuerte caída de beneficios pese al auge de sus ingresos y un récord en emisión de bonos. (AFP)







