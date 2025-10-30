Meta emitirá bonos por $25.000 millones para financiar sus inversiones en IA

Meta sufrió una fuerte caída de beneficios pese al auge de sus ingresos y un récord en emisión de bonos.

Madrid. Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, emitirá bonos por $25.000 millones para financiar sus inversiones en inteligencia artificial (IA).

Según Bloomberg, la oferta ha recibido suscriptores por un récord de $125.000 millones, lo que superaría la demanda histórica de $120.000 millones por los bonos de CVS Health emitidos en 2018, valorados en $40.000 millones.

Justo este jueves, Meta informó que obtuvo un beneficio neto de $2.709 millones en el tercer trimestre de 2025, un 83% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado se vio afectado por una provisión de $15.930 millones, derivada de la implementación de la ley One Big Beautiful Bill, impulsada por el presidente Donald Trump.

La multinacional espera reducir los pagos de impuestos en efectivo en Estados Unidos durante el resto de 2025 y en los próximos ejercicios, como consecuencia de la aplicación de dicha ley.

Entre julio y septiembre de 2025, los ingresos alcanzaron los $51.242 millones, un 26% más que en el mismo tramo del año pasado, mientras que los gastos aumentaron un 32%, hasta los $30.707 millones.

LEA MÁS: Unión Europea acusa a Meta y TikTok de violar su ley digital: enfrentan multas

En el acumulado de los nueve primeros meses, los beneficios disminuyeron un 9,2%, hasta los $37.690 millones, y los ingresos subieron 21,5%, con un total de $141.073 millones.