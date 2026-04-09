Economía

Mercado laboral en Costa Rica muestra menor participación y avance en brechas de género

Informe de la UCR revela caída en la participación laboral en Costa Rica en 2025, junto con avances en brechas de género y cambios en ingresos de hogares

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Por Silvia Ureña Corrales
Feria de empleo
Mercado laboral en 2025 combina menor participación, caída del desempleo y avances en equidad de género, según informe de la UCR. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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