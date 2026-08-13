Economía

Mercado de vivienda en Costa Rica creció en 2025 impulsado por alquiler y vivienda propia

Radiografía de la Tenencia de Vivienda en Costa Rica revela cómo el acceso y las condiciones de las casas varían según el ingreso de los hogares

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Costa Rica sumó 64.662 viviendas ocupadas en 2025. Conozca cómo crecieron el alquiler, la tenencia propia y el financiamiento habitacional. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
alquiler viviendas Costa Ricamercado de vivienda Costa RicaMercado de viviendaParque habitacional
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.