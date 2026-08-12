Bono de vivienda para familias con ingresos desde ¢485 mil: estas son las opciones disponibles y sus requisitos

Los hogares que cumplan cinco requisitos pueden solicitar bonos para comprar, construir, reparar o ampliar una vivienda de hasta ¢76,5 millones.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) informó que los hogares con ingresos brutos mensuales entre ¢485.019 y ¢1.940.076 pueden solicitar diferentes modalidades de bono. Los recursos alcanzan hasta ¢9,6 millones y sirven para comprar, construir o mejorar una vivienda.

El trámite se realiza directamente ante alguna de las 23 entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Entre ellas figuran mutuales, bancos, cooperativas, Caja de Ande y la Fundación Costa Rica Canadá.

Subsidio puede alcanzar los ¢9,6 millones

Dos de las alternativas disponibles son el bono prima y el bono crédito. En ambos casos, la familia debe formalizar un préstamo con una entidad que ofrezca estos programas.

El monto del subsidio oscila entre ¢5,8 millones y ¢9,6 millones, según los ingresos familiares. El banco hipotecario establece el monto que corresponde después del análisis de cada caso.

En el bono crédito, la familia solicita un préstamo y el Banhvi aporta un subsidio complementario. Ambos recursos se aplican al costo de la vivienda que se pretende comprar o construir.

El funcionamiento del bono prima es diferente. El subsidio se destina en su totalidad a cubrir la prima que solicita la entidad financiera para otorgar el crédito destinado a la compra o construcción de una vivienda.

Bono también sirve para reparar o ampliar una casa

Los subsidios no se limitan a la adquisición de una propiedad. El programa permite financiar construcción en lote propio, compra de lote y construcción, compra de vivienda existente y una segunda vivienda en el lote de un familiar, modalidad conocida como Bono Patio.

También existe el bono de Reparación, Ampliación, Mejoras o Terminación de Vivienda (RAMT). Esta alternativa permite financiar obras destinadas a prolongar o restituir la vida útil de una casa.

El monto disponible para el RAMT depende de los ingresos familiares. Según el caso, el Banhvi aporta el bono para las obras o este se combina con un crédito otorgado por la entidad financiera.

Estos son los requisitos para solicitar el subsidio

La institución establece cinco condiciones básicas para que una familia pueda optar por estos programas:

Formar parte de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo y comparta las obligaciones del hogar. Al menos una persona debe ser mayor de edad. No tener casa propia ni más de una propiedad. Quienes poseen un lote pueden solicitar el bono para construir. Las personas con una vivienda que requiera obras pueden optar por el RAMT. No haber recibido anteriormente el bono familiar de vivienda, debido a que el beneficio se otorga una sola vez. Tener ingresos familiares brutos mensuales entre ¢485.019 y ¢1.940.076. Ser costarricense o contar con cédula de residencia permanente.

Entre los posibles beneficiarios figuran parejas jóvenes casadas o en unión libre, estas últimas con al menos tres años de convivencia, con o sin hijos. También pueden solicitarlo mujeres jefas de hogar, hombres jefes de hogar y otros núcleos familiares que cumplan los requisitos establecidos.

El valor de las viviendas financiadas mediante estos subsidios no puede superar los ¢76,5 millones, monto establecido como tope para una vivienda de interés social.

Las personas interesadas deben acudir a una de las entidades autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y solicitar un estudio para determinar si cumplen las condiciones para recibir el subsidio.