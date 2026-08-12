El País

Bono de vivienda para familias con ingresos desde ¢485 mil: estas son las opciones disponibles y sus requisitos

El Banhvi ofrece ayudas de hasta ¢9,6 millones que pueden utilizarse para comprar, construir, ampliar o mejorar una casa. Conozca quiénes pueden solicitarlas

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Por Silvia Ureña Corrales
Banhvi presentará en Expo Construcción 2026 sus programas de bonos de vivienda para clase media, con subsidios de hasta ¢9,3 millones.
Los hogares que cumplan cinco requisitos pueden solicitar bonos para comprar, construir, reparar o ampliar una vivienda de hasta ¢76,5 millones. (Banhvi/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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