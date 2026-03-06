Bono de vivienda para clase media: estos son los subsidios disponibles en Costa Rica durante 2026

El Banhvi promueve en 2026 bonos de vivienda para clase media. Los subsidios combinan crédito y ayuda estatal para comprar o mejorar casa.

Las familias de clase media en Costa Rica cuentan este 2026 con varias opciones de subsidio para facilitar el acceso a vivienda. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) impulsa tres programas que combinan crédito y bono estatal para apoyar la compra, construcción o mejora de casas.

La institución también brinda información sobre estos beneficios en Expo Construcción, donde mantiene un stand para orientar a las familias interesadas.

Subsidios del Banhvi para clase media

El Banhvi ofrece este año tres tipos de subsidio dirigidos a hogares de ingresos medios. Estos programas se tramitan por medio de las 23 entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Las opciones disponibles son:

Bono crédito

Bono prima

Bono para Reparación, Ampliación, Mejoras o Terminación de Vivienda (RAMT)

Estos mecanismos combinan el bono estatal con un crédito otorgado por entidades financieras, el Banhvi agregó que esto permite aumentar la capacidad de financiamiento de las familias.

Según explicó la ministra de Vivienda y presidenta de la Junta Directiva del Banhvi, Grettel Vega, el banco reconoce las dificultades que enfrentan muchos hogares de ingresos medios para obtener un crédito habitacional. Por esa razón, la institución fortaleció el bono y amplió las alternativas de apoyo para adaptarse a distintas necesidades familiares.

La jerarca añadió que durante este año el Gobierno promueve estos subsidios para que más familias conozcan el programa y lo utilicen como herramienta para lograr una vivienda propia.

Así funciona cada tipo de bono

El bono crédito se calcula según el ingreso familiar bruto. El Banhvi define un monto de subsidio que se complementa con el crédito otorgado por la entidad autorizada, de acuerdo con la capacidad de endeudamiento del hogar.

En el caso del bono prima, el subsidio se utiliza para cubrir total o parcialmente la prima del crédito hipotecario. El monto del bono también depende del ingreso familiar. El financiamiento restante lo concede la entidad financiera participante.

Por su parte, el bono RAMT permite financiar obras de reparación, ampliación, mejoras o terminación de vivienda. Este programa busca prolongar o restituir la vida útil de las casas existentes.

El subgerente financiero del Banhvi, Luis Ávalos, indicó que el subsidio se aplica al costo de las mejoras o se combina con crédito cuando la obra requiere mayor inversión.

Requisitos de ingreso y monto del subsidio

Los programas están dirigidos a familias con ingresos mensuales entre ¢485.019 y ¢1.940.076.

El Banhvi otorga un bono que oscila entre ¢5,8 millones y ¢9,6 millones, según el nivel de ingresos del hogar.

Pueden aplicar distintos tipos de familias, entre ellas:

parejas jóvenes casadas o en unión libre con al menos tres años de convivencia

hogares con o sin hijos

mujeres jefas o jefes de hogar

otros núcleos familiares sin recursos suficientes para adquirir vivienda propia

Para qué se puede usar el bono

Los subsidios de bono crédito y bono prima pueden utilizarse para diferentes soluciones habitacionales:

compra de lote y construcción de vivienda

construcción en lote propio

compra de vivienda existente

construcción en terreno de un familiar

El bono RAMT, en cambio, se enfoca en la mejora o ampliación de viviendas existentes.

Las viviendas financiadas con recursos del Banhvi pueden declararse de interés social cuando su costo total no supera ¢76.500.000. Esta condición permite acceder a exoneraciones parciales en gastos como honorarios profesionales, inscripción de escrituras y costos de construcción.

El Banhvi informa en Expo Construcción sobre los bonos de vivienda para clase media en 2026. Las familias pueden conocer subsidios, montos y requisitos para comprar, construir o mejorar su vivienda. (Banhvi/Cortesía)

Información disponible en Expo Construcción

Las familias interesadas pueden recibir orientación en el stand del Banhvi en Expo Construcción, donde se explica el funcionamiento de los distintos subsidios y los requisitos para solicitarlos.

También es posible tramitar estos bonos en las entidades autorizadas, entre ellas mutuales, cooperativas, bancos públicos y otras instituciones financieras que participan en el programa.

Entre las entidades disponibles figuran Mucap, Grupo Mutual, Coopenae, Coopealianza, Coocique, Coopeande N.º 1 y N.º 7, Coopemep, Coopesparta, el BCR, Banco Popular, Banco Nacional, BAC, INVU, la Fundación Costa Rica-Canadá, Caja de ANDE y ASEPANDUIT.