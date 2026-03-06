El País

Bono de vivienda para clase media: estos son los subsidios disponibles en Costa Rica durante 2026

Familias con ingresos entre ¢485.019 y ¢1.940.076 pueden optar por subsidios de hasta ¢9,6 millones para comprar, construir o mejorar su vivienda

Por Damián Arroyo C.
18 de abril del 2023. Heredia. 11:00 hrs. Construcción de viviendas en la provincia de Heredia para nota de Economía. Construcción de casas de habitación en el condominio Vidanto ubicado en los alrededores del hospital San Vicente de Paul de Heredia. En la foto: Algunos trabajadores realizan obras de construcción en viviendas ubicadas en el centro de Heredia. Foto: Albert Marín para la Nación.
El Banhvi promueve en 2026 bonos de vivienda para clase media. Los subsidios combinan crédito y ayuda estatal para comprar o mejorar casa. (Albert Marín)







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.