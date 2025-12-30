Economía

Mayoría de miembros de la Fed ven probable nuevos recortes de tasas

Las actas de la Fed muestran que los funcionarios esperan que la inflación se mantenga “algo elevada en el corto plazo” antes de avanzar gradualmente hacia su objetivo del 2%

EscucharEscuchar
Por AFP
Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos
La próxima reunión de la Fed está prevista para el 27 y 28 de enero. (RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS/RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FedTasas de interés
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.